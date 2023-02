Die beliebte Quiz-Sendung Jeopardy! kehrt ins Fernsehen zurück. Moderiert wird die TV-Show von Ruth Moschner. Beim Comeback am Montag ist auch ein Magdeburger dabei.

Magdeburg - Sat.1 bringt im Februar 2023 in den sogenannten Kult-Show-Wochen altbekannte TV-Formate zurück ins deutsche Fernsehen. Dazu zählt neben den Klassikern "Die Pyramide" und "Herzblatt" auch die Quiz-Show "Jeopardy!".

Mit dabei ist Jan aus Magdeburg. Der angehende Erzieher stellt sich gegen Petra, Leiterin der Udo Lindenbergs "Panik City" aus Hamburg, und Tobias, einem Marketingleiter aus Neu-Isenburg.

"Auf der Couch sind wir ja alle Champions." Ruth Moschner

Das TV-Comeback läuft am Montag, 20. Februar 2023, um 20.15 Uhr auf Sat.1. Moderatorin Ruth Moschner blickt mit Spannung auf den Start. Sie kommentiert: "Zuhause auf der Couch sind wir ja alle Champions, aber in unserem großen Hochglanzstudio besteht eben nur die Person, die Mut hat, intelligent ist und die beste Strategie an dem Tag fährt."

Jeopardy! gewinnt, wer die meisten Fragen kennt

In drei Vorauswahl-Runden und einem Finale ermittelt Moschner aus neun Spielern den Rate-Star des Abends, der auf die meisten Antworten die richtige Frage hatte und so bis zu 50.000 Euro gewinnen kann.

Bei der Sendung handelt es sich um ein umgekehrtes Quiz. Es müssen nicht wie gewohnt Fragen beantwortet werden, sondern die Kandidaten müssen die richtigen Fragen zu den gegebenen Antworten wissen und so ihr Konto füllen. Die Teilnehmer und Zuschauer müssen rückwärts denken: Er ist der erste Tag nach dem Wochenende. „Was ist Montag?“

Die Sendung wird zumeist mit dem Namen Frank Elstner verbunden, der sie in den Anfangsjahren 1994 bis 1998 moderierte.