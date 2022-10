SC Magdeburg im Stress: Keine Zeit für einen Stadt-Empfang

Nach dem erneuten Vereins-Weltmeister-Titel wurden die Handballer des SC Magdeburg an der Getec-Arena von ihren Fans euphorisch gefeiert.

Magdeburg - Für den alten und neuen Klub-Weltmeister SC Magdeburg geht es nach dem erneuten Triumph beim IHF Super Globe Schlag auf Schlag weiter. Nur kurz konnten sich die Handball-Recken von ihren Fans bei der Rückkehr an der Getec-Arena feiern lassen, am Donnerstag (27. Oktober) schon stehen sie im Champions-League-Spiel im ungarischen Veszprém erneut auf der Platte. Keine Zeit zum Feiern oder für einen Empfang am Rathaus.