Schimmel im Kaffeevollautomaten – Norman Bahro klärt auf

Möchten Sie einen Kaffee? Ja, gerne. Mit oder ohne Schimmel? Kaffee ist, laut statista.com nach Mineralwasser und Fruchtsäften des Deutschen liebstes Getränk. Doch viele Kaffeegenießer ahnen nicht, was neben der köstlichen braunen Brühe, auf die sie sich jeden Morgen freuen, noch in ihrem Kaffeebecher landet. Denn im Inneren ihres teuer bezahlten Kaffeevollautomaten kann es ziemlich übel aussehen. Außen schick, innen Schreck. Wie verunreinigt manch eine Jura, eine De`longi oder Maschinen anderer Marken sein können, weiß Norman Bahro gut. Er und sein Team zerlegen täglich Kaffeevollautomaten oder Siebträgermaschinen in ihre Einzelteile. Denn die Firma Bahro Kaffeemaschinen mit Sitz in Magdeburg, Alt Prester 84, repariert, wartet und verkauft die beliebten Kaffeemaschinen.

Elektromeister, Norman Bahro, rät seinen Kunden zu regelmäßigem Warten und einer professionellen Reinigung. Das ist eine Frage der Hygiene, schützt vor Schimmelbildung und verhindert meist kostspielige Folgereparaturen.

Wer seinen Kaffeeautomaten nicht regelmäßig wartet und die Kaffeewege wöchentlich mit einer Reinigungstablette durchspült, läuft Gefahr, dass sich Schimmel bildet. Dieser fühlt sich in den ungelüfteten Teilen und in den Ecken des Gehäuses wohl. „Generell gilt: Je weniger Kaffee ich trinke, umso häufiger sollte ich den Kaffeevollautomaten reinigen“, erklärt Norman Bahro.

Die meisten Kaffeegenießer machen das aber zu selten. „Sind die Abstände zu groß, verharzen die Kaffeeöle und legen sich wie einen Film in den Schläuchen ab und in den Kaffeeausläufen“, weiß der Fachmann.



Bei einer professionellen Reinigung in der Bahro-Werkstatt in Alt Prester können Kunden folgenden Service erwarten:

Hol- und Bringdienst kostenfrei für Privatkunden

Service vor Ort für Gewerbetreibende

Reinigung, Wartung, Reparatur

Ersatzgerät kostenfrei

Verkauf, Miete, Leasing von Neugeräten für jeden Einsatz

Lohnt sich die Reparatur eines defekten Kaffeevollautomaten?

In der Regel lohnt sich die Reparatur. Sie ist meistens wesentlich günstiger als eine Neuanschaffung. Auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und der Verschwendung von Rohstoffen, sind Reparaturen sinnvoll.

Zur Bahro-Kundschaft gehören Verwaltungen, Betriebe, Gastronomen, Hotels, Bäckereien und Privatkunden. Das zehnköpfige Team berät in der Verkaufsausstellung gern zu Neuanschaffungen und klärt die Frage, ob ein Kaffeevollautomat oder eine Siebträgermaschine geeigneter ist. Außendienstmitarbeiter besuchen und beraten die Kunden vor Ort. Mehr Informationen erhalten Interessierte unter www.bahro-kaffeemaschinen.de.