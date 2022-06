Schlag gegen Kinderpornografie: Polizei durchsucht 17 Wohnungen in Magdeburg

Magdeburg - Am frühen Morgen des 15. Juni klopfte es beinahe zeitgleich an 17 verschiedenen Wohnungstüren in Magdeburg. Eine Vielzahl an Polizisten durchsuchte im Zusammenhang mit Kinderpornos die Räumlichkeiten der Verdächtigen. Laut Polizeipressesprecherin Tracy Bertram ist jedoch explizit keine Rede von einem Ring. Warum?