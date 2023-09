In den Sozialen Medien wird derzeit ein neues Ballermann-Lied für Magdeburg gefeiert. Was es damit auf sich hat und warum das noch lange nicht das Ende des Magdeburg-Songs sein wird, verraten wir.

Magdeburg (vs) - „Ist denn die Elbe...“ wie es weitergeht, sollte man als Magdeburger wissen. Jetzt wird das Magdeburger Lied zum Internet-Hit. Über 75 000 Aufrufe bei Tik-Tok in den letzten 24 Stunden – die Landeshauptstadt hat einen neuen Ohrwurm - das Magdeburger Ballermann-Lied. „Was soll ich in Halle? Was soll ich auf Malle?“ tönt der Student Tim Buchmann in seiner Version. Der aus Egeln stammende 24-Jährige macht aus Magdeburgs Hymne einen Ballermann-Hit. Der Seitenhieb auf Halle darf nicht fehlen. Produziert hat den Song Julian Mandernach.

Innerhalb kürzester Zeit ging der Hit viral auf mehreren Internetplattformen und den sozialen Medien.

Seit 2021 moderiert Tim Buchmann Magdeburgs Late Night Show „Gute Nacht Magdeburg“ im Offenen Kanal. Bereits im letzten Jahr sei ihm und seinem Team hinter der Late Night Show die Idee gekommen Magdeburgs Hymne in verschiedenen Varianten zu interpretieren. Es folgte im Juni ein Rap-Song, der allein bei Youtube fast 13.000 Aufrufe hat. Die Rap-Version zusammen mit „Jester Jay“ ist bereits ein kleiner Erfolg. Jetzt folgte die zweite Version in Ballermann-Manier.

Ballermann-Song: Tim Buchmann hat für Magdeburg noch einen Plan

„Wir saßen spontan im Tonstudio und haben überlegt, was geht“, erzählt der 24-Jährige, der an der Hochschule Magdeburg-Stendal Journalismus studiert. „Wir wollten im Musik-Video und dem Text so viele Ballermann-Klischees wie möglich aufgreifen“, erzählt er. Selbst Tim Buchmann ist überrascht über den Erfolg und freut sich über die vielen positiven Rückmeldungen.

Im November soll bereits eine neue Version des Magdeburger Liedes veröffentlich werden. Es wird rockig, verrät er.

Seit etwa sieben Jahren ist Tim Buchmann im Offenem Kanal aktiv, hatte mit #Timunterwegs bereits seine eigene Sendung, in der er witzige und unterhaltsame Straßenumfragen machte. Unter anderem war er 2021 in Halle unterwegs und stellte sich den Hallenser als Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl vor.

Die nächste Sendung von Gute Nacht Magdeburg läuft übrigens am 25. Oktober um 22 Uhr im Offenen Kanal.