Stadtwerke drehen Wohnblock Hahn zu Familien in Magdeburg seit Tagen ohne Wasser: Was die Stadt den Mietern anbietet

Mieter eines Wohnblockes in Magdeburg Rothensee stehen seit Tagen ohne Wasser da. Die Stadt bietet ihnen Hilfe an. Wie diese aussieht und was die Betroffenen davon halten.