Schule In Magdeburg steht "Glück" auf dem Stundenplan - was Kinder und Lehrer in dem Schulfach lernen

Am Stiftungsgymnasium in Magdeburg ist das Unterrichtsfach "Glück" Bestandteil des Stundenplans. Die Stiftung Evangelische Jugendhilfe bildet seit drei Jahren Pädagogen zum Thema Glück aus. Was dort gelehrt wird und wie das Fach die gesamte Schule beeinflusst.