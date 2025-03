Schüler verdienen in Magdeburg kräftig an der Börse

Magdeburg. - Deutsch, Mathe, Englisch – der Lehrplan gibt klar vor, was Schülern vermittelt wird. Die Sparkasse MagdeBurg geht mit dem Planspiel Börse aber noch weiter. Sie vermittelt den Schülern, was an den internationalen Handelsplätzen passiert. Nach Abschluss des aktuellen Projekts mit 336 Schülern aus Magdeburg und dem Jerichower Land folgte jetzt die Prämierung des Planspiels bei der Sparkasse in der Lübecker Straße in Magdeburg.

Auch interessant:Börse - Dax-Anleger machen Kasse vor Quartalszahlen

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse MagdeBurg, Jens Eckhardt, zeichnete die Teilnehmer in den Kategorien Depotgesamtwertung und Nachhaltigkeitsbewertung (Bewertung von langfristigen Chancen und Risiken eines Investments) aus.

Mit 50.000 Euro gehandelt

Der Gewinner der Depotgesamtwertung ist das Team „Rendite Ritter“ um Christian Ziem (25), Jonathan Lackermeier (28) und Moritz Pilz (25) von der Berufsbildenden Schule „Eike von Repgow“, das ein fiktives Startkapital von 50.000 Euro auf 62.295,24 vermehrt hat. Damit hat das Team den ersten Platz bei der Planspiel-Börse 2024 der Sparkasse MagdeBurg gewonnen.

Den zweiten Platz belegten die „Wilden Kerle“ des Burger Roland-Gymnasiums und Platz drei konnten sich die Kurspiraten, ebenfalls von der BBS „Eike von Repgow“, sichern. Teilnehmer Christian Ziem meinte, dass man ja nicht jeden Tag die Möglichkeit habe, „mit 50.000 Euro zu handeln“. Er findet, dass der Erfolg in ihrem Fall auch mit Glück zu tun hatte.

Auch interessant:Am Hafen in Haldensleben wird investiert: Was den Standort für den globalen Handel so wertvoll macht

In der Kategorie Nachhaltigkeitsbewertung hat das Team „The Trading Trident“ um den Lennox Süss (15) von der Sekundarschule Brettin gewonnen. Das Team erwirtschaftete einen Ertrag von 1.529,25. Damit hat „The Trading Trident“ die Teams „Bravo 7“ und „GRGS“ vom Werner-von-Siemens-Gymnasium auf den zweiten und dritten Platz verwiesen.

Auf diese Aktien setzten die Schüler

Jens Eckhardt erklärt zum Planspiel Börse, das seit 25 Jahren auch von der Magdeburger Sparkasse durchgeführt wird: „Primär geht es darum, den Teilnehmern die Wirkungsweise von Börsen zu vermitteln.“ Weiterhin sei es das Ziel, den Teilnehmen Themen der Wirtschaft zu vermitteln. Bundesweit hatte das Planspiel Börse 2024 über 113.000 Teilnehmer – Rekord. In Sachsen-Anhalt waren es an zehn Sparkassen-Instituten 2.893 Schüler. Diese hatten vier Monate Zeit, um sich mit Anlagestrategien und der Funktionsweise der Börse auseinanderzusetzen.

Die jungen Teilnehmer setzten beim Planspiel 2024 vermehrt auf Aktien von Tesla, Rheinmetall, Nvidia und Amazon.