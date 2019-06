In Magdeburg hat sich ein Unfall mit einer Fahrradfahrerin und einem Auto ereignet. Symbolfoto: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Magdeburg wurde eine 79-jährige Frau so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Magdeburg (vs) l Der Verkehrsunfall, bei dem sich die 79-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzte, ereignete sich am 19. Juni 2019 gegen 15 Uhr auf der Olvenstedter Chaussee im Magdeburger Stadtteil Nordwest. Ein 66-jähriger Magdeburger befuhr mit seinem Pkw Audi die Olvenstedter Chausse und bog nach rechts auf das Gelände einer dortigen Tankstelle ab, so die Polizei. Verkehrsbedingt musste der Audifahrer kurzzeitig auf dem Radweg halten. Dies bemerkte die 79-jährige Magdeburgerin auf ihrem Fahrrad jedoch offenbar zu spät. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem Rad in das Heck des Autos. Dabei stürzte Frau und verletzte sich am Kopf sowie am linken Arm. Nach der medizinischen Versorgung am Unfallort wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

