In Magdeburg ist eine SUV-Fahrerin nach einem Zusammenstoß mit zwei Autos vom Unfallort geflohen. Zwei Frauen wurden schwer verletzt.

Magdeburg l Die Polizei in Magdeburg sucht nach einer SUV-Fahrerin. Diese soll am 19. Juli 2019 Unfallflucht begangen haben. Bei dem Unfall waren zwei Insassen schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 14.30 Uhr in der Theodor-Kozlowski-Straße in Magdeburg. Der silberfarbene SUV mit Magdeburger Kennzeichen fuhr Richtung Sandtorstraße. Hinter dem Wagen befanden sich zwei Opel. Im ersten saß ein 38-Jähriger am Steuer, im zweiten eine 63-jährige Frau.

Die SUV-Fahrerin musste verkehrsbedingt bremsen. Dies tat auch der erste Opel. Die dahinter fahrende Opel-Fahrerin missachtete dies, fuhr ungebremst auf und schob den Opel auf den SUV. Die Opel-Fahrerin sowie eine 34-jährige Insassin des ersten Opels verletzten sich dabei schwer. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die unbekannte SUV-Fahrerin stieg nach dem Unfall aus ihrem Fahrzeug aus, sah sich die Schäden an den Autos an, stieg wieder in ihren Wagen ein und entfernte sich vom Unfallort.

Die Polizei sucht nun die unbekannte Fahrzeugführerin mit dem silberfarbenen SUV. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.