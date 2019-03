Die Polizei in Magdeburg ermittelt in einem Fall von schwerem Diebstahl. Symbolfoto: Martin Rieß

Unbekannte Täter haben in Magdeburg Geld aus einer Bäckerei gestohlen.

Magdeburg (ag) l Gewaltsam sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Magdeburg in eine Bäckerei in der Nähe des Universitätsplatzes eingebrochen. Sie brachen die Schlösser der Keller- und Zugangstür heraus.

In der Bäckerei entwendeten die Täter eine Kasse mit einer bisher unbekannten Menge Bargeld. Auch versuchten sie einen Tresor aufzuhebeln. Dies misslang.

Kriminaltechniker stellten verschiedene Tatmittel sicher. Diese könnten weitere Ansätze für die nachfolgenden kriminalistischen Ermittlungen bieten, teilte die Polizei mit.