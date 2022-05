Bunt, schrill, lang, kurz, mit oder ohne Glitzer, auf jeden Fall einmalig und oft extravagant sind die Kleider am Theater Magdeburg. Einige Kostüme wurden verkauft.

Welch Farbenpracht: Susann Stobernack, Mitarbeiterin der Kostümdirektion am Theater Magdeburg, zeigt Kleider, die zum Verkauf standen.

Magdeburg - Nein, diese Einkaufstour war selbst für Saskia Standke nicht alltäglich. In Braunschweig betreibt sie mit ihrer Familie eine Ballettschule, in Magdeburg wollte sie nur ein paar wenige Teile für ihre Schüler kaufen. Am Ende wurden es ein paar mehr.