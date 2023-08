In Magdeburg ist am Samstag ein Segelboot auf der Elbe auf Grund gelaufen. Der Vorfall passierte in Höhe des Doms auf der Stadtstrecke der Elbe.

Magdeburg/vs - Auf der Stromelbe ist am Sonnabendnachmittag ein Segelboot auf Grund gelaufen. Nahe des Domfelsens, der kritischsten Stelle auf der Stadtstrecke, geriet das Boot unter niederländischer Flagge aus noch ungeklärter Ursache aus der Fahrrinne und lief auf der Seite des Stadtparks auf Grund.

Am Nachmittag waren Wasserschutzpolizei und Feuerwehr vor Ort, um zu klären, wie das Boot dorthin gelangen konnte und vor allem, wie es wieder flott gemacht werden kann. Beschädigungen am Boot sind zumindest augenscheinlich nicht zu erkennen. Auch Betriebsstoffe laufen wohl nicht aus.

Die Stadtstrecke der Elbe ist nicht gesperrt, andere Sport- und Hausboote fahren.

Polizei und Feuerwehr kümmerten sich um das havarierte Boot auf der Elbe. Foto: Ivar Lüthe

Das Boot liegt direkt am Ufer zum Stadtpark auf Grund und somit nicht in der Fahrrinne. Da die Strömung der Elbe relativ stark ist, wurde das Boot zunächst mit einem Seil an einem Baum am Ufer gesichert.

Später trafen auch die Strömungsretter der Berufsfeuerwehr am Unfallort ein. Zunächst ging es darum, das etwa 10 Meter lange Boot zu sichern. Beobachter vor Ort rechneten am Nachmittag nicht damit, dass das Boot am Samstag noch flott gemacht werden kann.

Der Bootsführer wurde von der Wasserschutzpolizei mitgenommen. Die Berufsfeuerwehr übernahm am späten Nachmittag den Einsatz. In dessen Zentrum stehen die Sicherung des Bootes und die Überprüfung des Rumpfes auf mögliche Schäden.