Sendetermin für neue RTL-Show mit Mario Barth über den Magdeburger Tunnel steht

Der Comedian Mario Barth soll in seiner Sendung am 14. April den Tunnelbau in Magdeburg thematisieren.

Magdeburg. In der ersten neuen Sendung des Jahres von „Mario Barth deckt auf“ am Mittwochabend (14. April 2021) ab 20.15 auf RTL soll auch der Magdeburger Tunnelbau am Hauptbahnhof eine Rolle spielen. Nach RTL-Angaben berichtet in dieser Folge Schauspieler Hendrik Duryn über den City-Tunnel Magdeburg. Der Schauspieler hatte Anfang 2021 in Magdeburg gedreht und will dem Vernehmen nach die gestiegenen Baukosten und die Fördermittelzugaben unter die Lupe nehmen.

Schaupsieler Hendrik Duryn. Foto: dpa

Nach Informationen der Volksstimme thematisiert Mario Barth die Lieblingsbaustelle der Magdeburger in seiner RTL-Steuerverschwendungs-Show. Vor knapp 20 Jahren beschlossen, war der Tunnelbau immer teurer und damit zu einem der größten kommunalpolitischen Streitthemen der vergangenen Jahrzehnte geworden. Mittlerweile sind seine Kosten bei rund 200 Millionen Euro angekommen – rund fünfmal mehr als zum Start der Planungsphase.

Fördermittel stehen im Zentrum des Films

Die Volksstimme konnte einer Sprecherin der RTL-Produktionsfirma vorher schon so viel entlocken. „Wir planen Folgendes: In der Sendung ’Mario Barth deckt auf’ gibt es eine neue Rubrik! Die beschäftigt sich mit Projekten, die nur deshalb gebaut wurden, weil es für sie Fördergeld gibt. Schauspieler Hendrik Duryn (“Der Lehrer, RTL) hat diesbezüglich den Bau des Magdeburger Tunnels unter die Lupe genommen und zeigt, wie und warum die Kosten über die Jahre explodiert sind“, erklärte Redakteurin Alina Kozeeva. Der Sendetermin ist allerdings noch nicht bekannt. Ebenso wenig, ob die Stellungnahme der Stadt gegenüber der Sendung Verwendung finden wird.

MDCC-Arena wurde bereits durch den Kakao gezogen

Mario Barths Aufklärer sind übrigens nicht das erste Mal in Magdeburg. 2018 hatten sie den hüpfsicheren Ausbau des Magdeburger Fußballstadions (MDCC-Arena) für preiswerte 11 Millionen Euro kritisiert.