Nach Massenschlägereien in Berlin: Wie sicher sind Magdeburgs Schwimmbäder?

Magdeburg - Fäuste fliegen, Messer werden gezückt, Männergruppen gehen im Schwimmbad aufeinander los: Szenen wie jene aus Berlin, die in den letzten Wochen im Internet für Furore sorgten, sind in Magdeburg bisher undenkbar. Aber stimmt dieses Empfinden wirklich? Wir haben nachgefragt, wie sicher die Freibäder in der Elbestadt wirklich sind. Und eine dringliche Bitte an die Badegäste erhalten.