So gedeiht der vertikale Garten in Magdeburg-Neustadt

2021 wurde an einem Heizhaus in Magdeburg-Neustadt ein Kunstprojekt aus Graffiti und vertikalem Garten geschaffen. Nach dem ersten Winter ziehen die Initiatoren Bilanz.

Pflanzaktion am vertikalen Garten in Magdeburg-Neustadt.

Magdeburg - „Ich finde den vertikalen Garten eine tolle Idee“, sagt Burkhard Marks, bevor er selbst Hand anlegt. Seit 1970 wohnt er in dem Zehngeschosser Lübecker Straße 37-41 in Magdeburg und packt gern mit an, wenn es um dessen Verschönerung geht. Und als solche betrachtet er das Kunstprojekt, das die Wohnungsbaugenossenschaft „Otto von Guericke“ an dessen Heizhaus anbringen lassen hat. Dieses wurde 2021 mit Graffiti und Gartenelementen gestaltet.