So geht es in Magdeburg mit dem Alten Markt weiter

So könnte der Alte Markt in Magdeburg in Zukunft aussehen: Wasserspiele und eine doppelte Baumreihe auf der Nordseite sorgen für ein abwechslungsreiches Bild, so der erste Preis eines Ideenwettbewerbs.

Visualisierung: lohrer.hochrein – Landschaftsarchitekten und Stadtplaner/Landeshauptstadt Magdeburg