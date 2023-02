Aufgrund der begrenzten Warteflächen in der Ausländerbehörde Magdeburg im Breiten Weg 222 müssen die Menschen draußen anstehen – auch bei frostigen Temperaturen wie in diesen Tagen.

Magdeburg - Morgens um 8 Uhr in Magdeburg: Wie an allen Tagen, an denen die Ausländerbehörde im Breiten Weg 222 geöffnet hat, stehen zahlreiche Menschen im Freien und warten auf ihren Termin. Bei Frost mit einer Temperatur von 6 Grad Celsius unter Null ist das kein Vergnügen, sagt Krzysztof Blau, ehrenamtlicher Vorsitzender des Beirates für Integration und Migration der Landeshauptstadt. Auch Volksstimme-Leser hatten in den vergangenen Wochen von den Schwierigkeiten berichtet.