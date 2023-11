Die Herrenkrugstraße in Magdeburg ist wegen Bauarbeiten zwischen Bahnbrücke und Park gesperrt. So geht's ins Sportzentrum, zur Rennbahn und ins Parkhotel.

So geht's in den Magdeburger Herrenkrug

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Seit Montag ist die Herrenkrugstraße zwischen der Bahnbrücke und dem Herrenkrug voll gesperrt. Hier sind Straßenbauarbeiten notwendig. Umleitungen werden in beiden Richtungen über die Breitscheidstraße und An den Rennwiesen ausgeschildert. „Die Fahrbahndecke ist desolat und muss dringend erneuert werden“, erklärt Rathaussprecher Michael Reif auf Volksstimme-Nachfrage. Die Asphaltarbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten. Der erste Abschnitt erstreckt sich zwischen dem Rondell und der Zufahrt zum Sportzentrum Life in der Herrenkrugstraße 40.