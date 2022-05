So könnte im Stadtpark Magdeburg eine Rotehornbahn funktionieren

Magdeburg - Einstieg in der Innenstadt, erster Halt auf der Sternbrücke, zweiter Halt am Spielplatz MS Rotehorn, dritter Halt an der Skateranlage, vierter Halt am Bootshaus: Eine Rotehornbahn könnte den Stadtpark bereichern und die Vorstellung davon ist durchaus charmant. Adäquat zum Elbauen-Express im Elbauenpark sollte sie jedoch nicht konzipiert sein.