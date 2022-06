So läuft in Magdeburg frühkindliche Förderung im Sport

Angebote für frühkindliche Sporterziehung sind in Magdeburg begehrt. In Ottersleben zum Beispiel werden Kinder ab drei Jahren für Sport und Bewegung begeistert.

Mit Karatetrainer Jens Richter kommen die Kinder der Einsteiger-Wichtelgruppe im Magdeburger Fitnessstudio Athletic Gym in Bewegung. Trainiert wird jeweils am Freitagnachmittag.

Magdeburg - „Ichi, ni, san – eins, zwei, drei“ hallt es durch den Übungsraum vom Athletic Gym in Magdeburg. Das Fitnessstudio an der Königstraße ist am Freitagnachmittag fest in der Hand von Kindern.