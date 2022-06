So läutet die Fête de la musique den Sommer in Magdeburg ein

Pünktlich zum Sommeranfang wird am 21. Juni in ganz Magdeburg die Fête de la musique gefeiert. Hobby- und Profimusiker können bis zum Abend an den verschiedensten Orten der Stadt das größte musikalische Fest unter freiem Himmel feiern.

Magdeburg - Was 2003 ganz klein in einer Kita begann, hat sich bis heute zu einem Mega-Event entwickelt: An knapp 20 Standorten wird am Dienstag, dem 21. Juni 2022, ab 17 Uhr in Magdeburg wieder gesungen, getanzt und ganz viel Musik gemacht.