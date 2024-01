Magdeburg/pa. - Wer in Magdeburg eine der beiden Hochschulen besucht, weiß es spätestens, seit er in der Landhauptstadt wohnt: In Magdeburg lässt sich gut studieren und leben. Aber warum ist das so?

Demnächst könnten das noch sehr viel mehr Menschen wissen, denn die Stadt hat wirksame Werbung bekommen – und das auch noch kostenlos.

Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, mit wöchentlich rund zwölf Millionen Lesern auf seinen digitalen Kanälen und dem gedruckten Magazin fünftstärkstes Nachrichtenportal im Land, hat Magdeburg jetzt im Rahmen einer Serie vorgestellt. Der griffige Titel: „Unistädte entdecken – Warum es sich in Magdeburg gut studieren lässt.“

Der Titel zeigt es bereits: Es geht darum, auf die Vorteile der Unistadt an der Elbe aufmerksam zu machen. Denn Magdeburg ist mit rund 17.000 Studenten und 240.000 Einwohnern zwar keine kleine Unistadt, aber sie zählt nicht zu den Lieblingsstädten der deutschen Studenten.

Günstige Wohnungen

Übernommen hat diese Aufgabe der Student Patrick Kraus. Der junge Mann aus Bayern hatte sich gezielt für ein Medizinstudium an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg beworben. Und ist bis heute überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war. Im Spiegel bekennt sich der angehenden Mediziner mit deutlichen Worten zur Elbestadt: „Magdeburg ist ein Sehnsuchtsort.“

Die wichtigsten Vorteile für den Studenten: die Nähe des Medizincampus zum Klinikum, das günstige Essen in der Mensa, Parks und Seen in der Nähe, eine lebendige Kneipenszene – gleich mit ein paar persönlichen Tipps – und günstige Wohnungen. Kriterien, die bei der Wahl des Studienortes neben dem Renommee der Hochschulen mit entscheiden.

Um Studienanfängern die Entscheidung zu erleichtern, gibt es in der Spiegel-Serie neben dem persönlichen Blick von Studenten auf die vorgestellten Städte jeweils kurze Blöcke mit Fakten: Einwohnerzahl, Studentenzahl, Wahrzeichen – im Fall von Magdeburg die Grüne Zitadelle, den Dom und den Magdeburger Reiter – und Berühmtheiten. In diese Liste haben es für Magdeburg Tokio Hotel und Fritz Meinecke geschafft.

Zahlen und Berühmtheiten

Bei den Fakten ist auch der durchschnittliche Preis für ein WG-Zimmer zu finden – in Magdeburg liegt er bei 328 Euro. Der Spiegel bezieht sich bei der Angabe auf ein Scoring des Moses-Mendelssohn-Instituts in Zusammenarbeit mit dem Immobilienportal WG-gesucht. Links zu den Studentenwohnheimen sind ein weiterer Service.

Neben Magdeburg wurden in der Serie bislang zwölf Städte, darunter Cottbus, Passau und Greifswald, Wernigerode, Marburg, Hildesheim und Weimar vorgestellt.