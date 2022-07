So soll Magdeburgs touristischer Weg aus der Corona-Krise aussehen

Die Lichterwelt - hier der Schriftzug "I love MD" am Kloster Unser Lieben Frauen - gehört zu den saisonalen Attraktionen in Magdeburg.

Magdeburg - In den vergangenen Jahren kannte der Tourismus in Magdeburg nur eine Richtung: aufwärts. Städte-Tourismus, Tagungen und Kongresse spülten die Gäste in die Zimmer der Beherbergungsbetriebe. Doch vor zwei Jahren dann der Bruch: Mit der Corona-Krise kam der Tourismus zeitweise völlig zum Erliegen. Wenn überhaupt, waren es Geschäftsreisende, die in Hotels und Pensionen abgestiegen waren. Doch wie hat sich das Jahr 2021 entwickelt? Und wie geht es weiter?