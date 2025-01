Auf dem ehemaligen Werksgelände von Fahlberg-List in Magdeburg sollen Tausende Wohnungen gebaut werden. Doch bevor damit gestartet werden kann, müssen zunächst giftige Rückstände im Boden beseitigt werden.

So steht es um das Mega-Wohnprojekt in Magdeburg

Diese Visualisierung vermittelt einen ersten Eindruck, wie das neue Quartier aussehen könnte. An der Elbe soll eine Promenade entstehen.

Magdeburg - Das ehemalige Werksgelände von Fahlberg-List im Südosten von Magdeburg soll sich in den kommenden Jahren tiefgreifend verändern.

Die Elbhafen Projekt GmbH hat das circa 30 Hektar große Areal im Juni 2023 gekauft und will dieses zu einem urbanen Stadtquartier entwickeln. Geplant ist demnach eine Mischung aus Bereichen für Wohnen, Arbeit, Bildung, Kultur und Freizeit. Tausende Menschen sollen hier eine neue Heimat finden.

Hier standen früher drei Hochsilos. Foto: Konstantin Kraft

Im vergangenen Jahr haben bereits die ersten Arbeiten auf dem Gelände begonnen. So wurden die drei Hochsilos am Ufer der Elbe abgerissen. An deren Stelle soll perspektivisch ein neues Hochhaus gebaut werden. Doch derzeit ist augenscheinlich erst einmal wieder Ruhe eingekehrt. Wie soll es weitergehen mit dem Mega-Projekt?

Weitere Abrissarbeiten auf dem Gelände seien derzeit keine geplant, heißt es auf Nachfrage von der Elbhafen Projekt GmbH. „Zurzeit finden diverse Abstimmungen zu Sanierungsplanung, Bauleitplanung und dazugehörig zum Sanierungsvertrag und zu den städtebaulichen Verträgen statt. Weitere bauliche Maßnahmen werden erst geplant, wenn diese Abstimmungen zufriedenstellend abgeschlossen wurden und dadurch auch eine gewisse Rechts- und Kostensicherheit herrscht.“

Blick auf Ruinen der einstigen Chemieproduktion. Foto: Konstantin Kraft

Ein genauer Zeitplan wurde zunächst noch nicht genannt. Aktuell wird ein Bebauungsplan für das Gelände erarbeitet. Mit diesem wird der rechtliche Rahmen für die Entwicklungspläne abgesteckt.

Giftige Rückstände

Um überhaupt irgendwann Wohnungen auf dem Areal errichten zu können, muss vorab eine Sanierung der Altlasten erfolgen. Der genaue Plan dazu sei noch in Abstimmung. Fest steht, es wird eine Mammutaufgabe.

Frühere Beprobungen haben bereits offenbart, dass sich im Boden eine Vielzahl von Altablagerungen und Produktionsrückständen aus dem ehemaligen Chemie-Werk befinden, beispielsweise Abfallstoffe aus der Herstellung von Falisan (quecksilberhaltige Saatgutbeize).

Zu DDR-Zeiten war der VEB Fahlberg-List eines der bedeutendsten Arzneimittelwerke in der Republik. Außerdem wurden dort Farbstoffe und Pflanzenschutzmittel hergestellt.

Als besonders kritisch sind die Rückstände aus der ehemaligen Lindanproduktion – mitsamt der Benzoltanklager – einzuschätzen. Lindan ist ein Halogenkohlenwasserstoff, der vornehmlich als Insektengift sowie als Zusatz zu Holzschutzmitteln eingesetzt wird.

In diesem Bereich soll mit einer Einkapselung der Altlasten gearbeitet werden. Archivfoto: Konstantin Kraft

Die Altlasten aus der Lindanproduktion sind vor allem im mittleren Bereich des Planungsgebietes zu finden. Hier soll keine Überbauung erfolgen. Stattdessen ist vorgesehen, den belasteten Boden einzukapseln, um Emissionsströme – etwa in das Grundwasser – zu unterbinden.

Um dies zu erreichen, soll spezielles Dichtmaterial eingebracht werden, das die Altablagerungen einschließt. Darauf soll dann neue Erde aufgeschüttet werden.

In der Mitte des neuen Quartiers soll eine größere Grünfläche hergestellt werden. Visualisierung: greeen! architects

Im Bereich der „Kapsel“ soll eine große Grünfläche für das künftige Quartier herangezogen werden. An dieser Form der Einkapselung soll festgehalten werden, heißt es von der Elbhafen Projekt GmbH.

Auch die Marina im Blick

Ein Problem mit Altlasten gibt es auch im Bereich des ehemaligen Hafenbeckens (Marina) am Werksgelände. So hätte es bereits eine Orientierungsuntersuchung mit besorgniserregendem Ergebnis gegeben. Demnach könne eine Gefährdung für Schutzgüter des öffentlichen Rechts nicht ausgeschlossen werden, heißt es in einer Stellungnahme der Stadtverwaltung.

Das betroffene Grundstück befindet sich jedoch im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland, verfügungsberechtigt ist die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes. Von daher muss jetzt noch geklärt werden, wer die Sanierung übernimmt und wer dafür bezahlt.

Neben Wohnungen sollen auch vielfältige Gewerberäume vorgehalten werden. Visualisierung: greeen! architects

Zum Hintergrund: Auf dem ehemaligen Werksgelände will die Elbhafen Projekt GmbH in den nächsten Jahren ein „nachhaltiges und lebenswertes Quartier“ mit 3.200 Wohnungen in unterschiedlichen Formen und Typologien errichten.

Der Hochhaus-Entwurf ist vom bekannten Schweizer Architekten Max Dudler. Visualisierung: Elbhafen Projekt GmbH

Des Weiteren sollen Betriebsflächen für rund 1.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Überdies sollen öffentliche Grün- und Freizeitflächen vorgehalten sowie die Lücke im Elberadweg geschlossen werden. In der Nähe des Standorts der einstigen Hochsilos soll ein Hochhaus-Neubau entstehen. Dieses soll künftig als Landmarke für den Südosten wirken.