So steigen die Preise für Bus und Bahn in Magdeburg

MVB-Fahrkartenautomat am Katharinenturm in Magdeburg. Auch hier werden am 1. August 2022 die Preise steigen.

Magdeburg - Zum 1. Januar 2022 waren die Fahrpreise für den öffentlichen Personennahverkehr in Magdeburg und den benachbarten Landkreisen erst gestiegen, als die wegen der vorübergehend gesenkten Mehrwertsteuer ausgesetzte Preiserhöhung des Vorjahres nachgeholt wurde. Zum 1. August 2022 steht nun die nächste Preissteigerung an. Darüber informierte am 20. Juli der Tarifverbund Marego, in dem die Nahverkehrsunternehmen der Region organisiert sind.