Keine Mühen gescheut für neue Pflegkräfte? Das Klinikum Magdeburg will mit einem neuen Werbevideo Fachkräfte anlocken. Das könnte auch etwas mit einem Gleitschirm zu tun haben. Was genau, erfahren Sie bei uns. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Überall werden in Sachsen-Anhalt Pflegkräfte händeringend gesucht. Grund genug, um sich etwas Überraschendes zu überlegen, glaubte daher offenbar die Personalabteilung des Klinikums Magdeburg. Und startete am Dienstagnachmittag ein besonderes Jobangebot auf seiner Instagram-, LinkedIn- und Youtube-Seite.

Dort zu sehen ist in einem zweiminütigen Video der Pflegedirektor des Klinikums, Ingolf Drube, der sich mit dem Gleitschirm vom Deponiegelände Magdeburg hinab auf den Weg zu einer potenziellen Jobanwärterin macht, um die junge Frau nicht warten zu lassen. Und den Termin natürlich schafft. Die Botschaft hinter dem Spot offenbar: Für Pflegekräfte werden keine Mühen gescheut. Und auch: "Für Bewerbungsgespräche tut das Klinikum (fast) alles", wie es im Instagram-Kanal des Hauses heißt.

Es gehe darum, sogenannte "Duftmarken" im Wettstreit um Pflegkräfte zu setzen, heißt es dort zur Erklärung. „Uns ist es aber auch wichtig, dass wir damit zeigen: Hier arbeiten Menschen, die auch Spaß verstehen. Humor macht vieles leichter“, so Pflegedirektor Drube, auf dessen Wunsch hin das Video entstand.

Die Reaktionen, die sich unter dem Video bei Instagram sammeln, sind durchweg positiv. "Schön zu sehen, dass es in manchen Unternehmen doch noch Humor gibt", schreibt eine Userin. Ein andere feiert den Pflegdirektor: "Drube goes Hollywood!"

Übrigens: Drube selbst ist offenbar ausgebildeter Kampfpilot und erfahrener Gleitschirmflieger.