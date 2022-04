Sonderzug aus Braunschweig als Werbung für Kaiser-Otto-Fest in Magdeburg

Magdeburg - Otto macht Mode, Otto ist nachhaltig, Otto fährt Bahn – vielseitig hat Otto im Rahmen der Dachmarkenkampagne bereits Karriere gemacht. Und das soll auch 2022 so bleiben. Vor allem auf Bewährtes möchte die Stadt Magdeburg dabei setzen. Eine der Maßnahmen, in die mehr als ein Drittel des Budgets fließen soll, ist die Bewerbung des Kaiser-Otto-Festes. „Lokal, regional und zunehmend auch überregional zieht das Fest Gäste in die Stadt und macht die Verbindung Magdeburgs zu einem der Namensgeber der Dachmarke auch körperlich erlebbar“, heißt es aus der Verwaltung. Neu in diesem Zusammenhang: Zur Unterstützung für das Fest soll 2022 über einen eigens gecharterten Sonderzug mit Gästen aus der Partnerstadt Braunschweig dafür gesorgt werden, dass die Bekanntheit des Kaiser-Otto-Fests über die Großregion Magdeburg hinausgetragen wird.