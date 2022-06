Sonnengruß mit Elbblick bei Yoga-Festival im Magdeburger Stadtpark

Bereits zum fünften Mal hat der Magdeburger Verein Sportraum ein Yoga-Festival am Ufer der Alten Elbe veranstaltet. Die Karten dafür waren restlos ausverkauft.

Magdeburg - Ein echter Balance-Akt: Als wären die Bewegungsabläufe der Yoga-Übung nicht schon schwierig genug, werden sie auch noch auf einem wackeligen Surf-Brett ausgeführt, mitten in der Alten Elbe. Da scheint es dem ungeübten Beobachter schon recht bemerkenswert, dass in den ersten 30 Minuten des sogenannten „Stand up Paddle Yoga“ nur eine Teilnehmerin baden geht.