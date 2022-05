Sorge vor neuem Schulbrennpunkt im Magdeburger Norden

Im Vorfeld des geplanten Umzugs der Leibniz-Gemeinschaftsschule zur IGS „Regine Hildebrandt“ in Magdeburg-Nord melden beide Schulleiter Sicherheitsbedenken an. Auch im Stadtrat ist das Thema.

Magdeburg - Seit Beginn des Schuljahres 2021/22 nutzen Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) „Regine Hildebrandt“ einen neu errichteten Anbau am Schulgebäude Pablo-Neruda-Straße 12 als Außenstelle. In das Hauptgebäude, in dem derzeit noch Sanierungsarbeiten laufen, soll in den Winterferien 2022 die Gemeinschaftsschule „Gottfried Wilhelm Leibniz“ ziehen. Sie ist derzeit noch an der Hegelstraße zu finden.