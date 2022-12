Sorgenkind Barleber See - Badesee in Magdeburg trocknet aus

Der Barleber See in Magdeburg verliert Wasser.

Magdeburg - Um bis zu 60 Zentimeter kann der Wasserstand in Magdeburgs größtem See, dem Barleber See, in jedem Jahr absinken. Vor allem in den Sommermonaten verringert er sich aufgrund der klimatischen Verhältnisse zusehends. Viel Sonne und wenig Regen lassen ihn förmlich austrocknen.