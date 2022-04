Sortiment im Florapark: Magdeburger Räte stellen Fragen zum Bebauungsplan

An der Einfahrt zum Florapark am Olvenstedter Graseweg wehen die Fahnen des Einkaufszentrums im Wind. Es gehört heute zu denen mit der größten Einkaufsfläche in der Region.

Magdeburg - Eigentlich hatte die Magdeburger Stadtverwaltung das wohl ein wenig anders geplant: Ursprünglich hatte eine Änderung des Bebauungsplans vom Bauausschuss befürwortet werden sollen, damit der Stadtrat in einer kommenden Sitzung beschließen kann. Konkret geht es in dem Vorstoß zum Bebauungsplan nicht um bauliche Veränderungen, sondern es geht um das Sortiment, das in dem Einkaufszentrum am Olvenstedter Graseweg angeboten werden darf.