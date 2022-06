netzwerk prekäres praktikum Soziale Arbeit: Magdeburger Studenten fordern bezahltes Praktikum

Eine unbezahlte Vollzeit-Stelle, ein Nebenjob am Wochenende und noch einen Praktikumsbericht schreiben - so sieht der Alltag von jungen Menschen aus, die Soziale Arbeit in Magdeburg studieren. Das Netzwerk Prekäres Praktikum setzt sich für Studierende ein und erklärt, warum nicht nur Praktikanten von der Bezahlung profitieren können.