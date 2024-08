Sozialprojekt "Miteinander" Das Wechselstübchen eröffnet mit speziellem Konzept in der Neuen Neustadt

Am Mittwoch eröffnete in der Lübecker Straße 73a im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt ein neuer laden: das Wechselstübchen. Warum das Geschäft eine dreimonatige Testphase durchlief und was für ein spezielles Konzept es verfolgt.