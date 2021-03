Auch während des Lockdowns bietet das Jugend- und Sozialzentrum „Mutter Teresa“ in Magdeburg Ablenkung und Hilfe an.

Magdeburg l Es ist ruhiger geworden im Kinder- und Jugendhaus „Happy Station“ in Cracau. Hier, wo sich sonst junge Menschen zwischen 6 und 22 Jahren nach der Schule im Offenen Treff begegnen können, Musik hören, reden, Sport treiben und kreative Ideen entwickeln, spürt man den Lockdown an der ungewohnten Stille.



Durchgehend Präsenz im Haus

Das bedeutet aber nicht, dass die Sozialarbeiter, die im Jugend- und Sozialzentrum „Mutter Teresa“, zu dem die „Happy Station“ gehört, gerade weniger zu tun hätten. Die Aufgaben in dem Haus, das von der Caritas getragen wird und bei dem die Stadt Magdeburg Hauptfördermittelgeber ist, haben sich schlicht verlagert. „Wir hatten durchgehend Präsenzzeiten im Haus“, sagt Fachbereichsleiterin Nicole Friedrichsen.



Per Telefon, aber auch persönlich. Statt in größeren Gruppen werde während des Lockdowns jetzt intensiver in Kleingruppen gearbeitet. Ferner werde über die sozialen Netzwerke Kontakt zu den Besuchern gehalten. Bastel- und Spielangebote zum Mitnehmen würden ebenso vorgehalten wie etwa Hausaufgaben und schulische Hilfen.



Kein junger Mensch wird abgewiesen

Grundsätzlich gilt: An der Türschwelle zum Haus wird kein Hilfesuchender abgewiesen. „Den Jugendlichen fällt schon mal die Decke auf den Kopf, dann stehen sie in der Tür“, erzählt Friedrichsen. Das Haus „Mutter Teresa“ biete dann genug Raum, um einen Rückzugsort für Gespräche zu finden. Selbstverständlich unter den nötigen Abstands- und Hygieneregeln. Auch Spaziergänge ins Grüne hätten sich bewährt. „Dann können wir Mut machen“, sagt die Diplom-Sozialpädagogin.



„Zu Beginn der Pandemie standen wir vor der großen Herausforderung, auf die ganz anderen und neuen Fragen Antworten zu finden, was uns jedoch recht schnell gelungen ist“, meint Friedrichsen. Konkret: Die Sozialarbeiter erteilten den Kindern und Eltern nunmehr Ratschläge, wie man am besten Homeschooling und Homeoffice vereinbaren kann. Sie halfen mit Tipps gegen den Lagerkoller, wenn plötzlich die gesamte Familie für lange Zeit auf relativ kleinem Raum zusammensitzt.



Gespräche gegen die Einsamkeit

Später wurde aus dem Haus „Mutter Teresa“ heraus eine Nachbarschaftshilfe für Ostelbien ins Leben gerufen. Bei alledem stand im Fokus, inmitten der Isolation den Kontakt nicht zu verlieren. Dafür wurden und werden viele Telefonate geführt, Gespräche als Hilfe gegen die Einsamkeit.



Aus den Berichten der Schüler und Eltern weiß die Sozialpädagogin, welch enorme Einschnitte der lange Lockdown für die Jugend bedeutet hat. Eine Adoleszenz in strenger Isolation: „Als ob das Leben still steht.“ Gewohnte Strukturen fielen weg. Der bekannte Tagesablauf funktionierte plötzlich nicht mehr. „Die Jugendlichen mussten sich selbst motivieren und bei Bedarf helfen lassen.“



Nichts kann sozialen Kontakt ersetzen

Besonders schwer wiegt jedoch die individuelle Isolation. Über das digitale Lernen wird das in gewisser Weise noch verstärkt. Die Kinder sitzen zunehmend vor dem Bildschirm. Alles andere als förderlich sei es für deren Entwicklung, wenn sie ihr soziales Umfeld nur sehr eingeschränkt aufsuchen können. „Nichts kann den sozialen Kontakt und das lebendige Miteinander ersetzen.“



In der „Happy Station“ versucht man entgegenzuwirken. „Wir locken die Kinder, Jugendlichen und Eltern teilweise von den Bildschirmen weg und motivieren mit leckeren Rezepten zum selber ausprobieren, mit lustigen Spielen und Quizfragen oder kreativen Ideen zum Basteln“, zählt Friedrichsen auf. Und doch wächst bei Jung und Alt die Sehnsucht nach etwas mehr Normalität im Alltag, nach dem geselligen Miteinander mit Partys und Camps mit Übernachtungen, wie sie vor der Pandemie bei „Mutter Teresa“ möglich waren.