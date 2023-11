Die Stadt Magdeburg muss im nächsten Jahr 51 Millionen Euro in die Verkehrsbetriebe stecken. Das bringt einen Stadtrat auf die Idee, die MVB mit den Stadtwerken verschmelzen zu lassen.

Eine Straßenbahn der MVB fährt am Gebäude der Stadtwerke vorbei. Könnte es ein engeres Miteinander geben?

Auf der Suche nach Sparpotenzialen gibt es in Magdeburg keine Tabuthemen mehr. Klafft doch allein in diesem Jahr eine Lücke von 45 Millionen Euro im Haushalt, 2024 sind es rund 23 Millionen Euro. Die Vorschläge der Verwaltung, die von Steuererhöhungen bis zu höheren Kita-Beiträgen reichten, kamen bei den Stadträten nicht gut an. Ein Ratsmitglied hat eine Idee, die Einsparungen bringen könnte, wie Beispiele anderer Städte zeigen.