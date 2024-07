Magdeburg - Funkenschlag und Baulärm – dann plötzlich Stille. Ein kurzes Signal an den Kranführer, und laut- und scheinbar auch schwerelos schwebt das tonnenschwere Stahlelement der Brücke in die Höhe. Wenige Meter weiter wird am Abend des 14.7.2024 auf der Straße abgelegt. Worum geht es hier, welche Auswirkungen hat das auf den Verkehr – und wie geht es weiter?

Ort des Geschehens ist die Hallische Straße in Magdeburg. Seit der Neuordnung der Eisenbahnstrecken in Magdeburg in den 1870er Jahren samt dem Bau des heutigen Hauptbahnhofs überspannen hier die Eisenbahnlinien nach Halle und nach Halberstadt die Hauptstraße zwischen der südlichen Altstadt und den südlichen Stadtteilen der Elbestadt. Die Brücken sind in die Jahre gekommen und halten den heutigen Anforderungen an den Bahnverkehr mit schweren und schnelleren Zügen als vor 150 Jahren nicht mehr Stand.

Die alte Brücke schwebt in Magdeburg an einem Kranseil über die Hallische Straße. Foto: Martin Rieß

Warum Magdeburg neue Eisenbahnbrücken bekommt

Deshalb tauscht die Deutsche Bahn die Überbauten gegen moderne Konstruktionen aus. Die alten genieteten Stahlbrücken werden verschrottet. An ihrer Stelle werden moderne Bauwerke aus Stahlbeton die Hallische Straße überspannen. Bei dieser Gelegenheit kann die Deutsche Bahn auch die Abstände zwischen den Gleisen an die heutigen Standards anpassen und damit ein wenig erhöhen.

Bei dem Austausch der Brücken handelt es sich um einen weiteren schritt zum Ausbau des Eisenbahnknotens Magdeburg.

In dessen Zuge wurde unter anderem auch der Tunnel am Hauptbahnhof gebaut und es wurden die dortigen alten Eisenbahnbrücken abgerissen und durch neue ersetzt. In den kommenden Jahren sollen auch nördlich des Hauptbahnhofs Arbeiten stattfinden.

Was bedeuten die Arbeiten für den Verkehr in Magdeburg?

Aktuell bedeuten die Arbeiten, dass die Hallische Straße für alle Verkehrsarten – für Autos, Straßenbahnen, Radfahrer und Fußgänger – voll gesperrt ist. Umleitungen erfolgen über das Schleinufer beziehungsweise durch die Sternstraße.

Für den Eisenbahnverkehrs sind die Einschränkungen nicht ganz zu gravierend. Da es sich bei der Eisenbahnüberführung in der Hallischen Straße nämlich um zwei parallel direkt nebeneinander verlaufende Brücken handelt, kann der Bahnverkehr während der Abbruch- und Neubauarbeiten über die jeweils andere Brücke geleitet werden.