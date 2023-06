Die Bundesstraße B81 wird südlich von Magdeburg über mehrere Monate hinweg von Montag, 5. Juni, an saniert. Wir zeigen, auf welche Verkehrsbeeinträchtigungen sich Autofahrer einstellen müssen.

B81/Magdeburg (vs) - Die Bundesstraße B81 soll saniert werden. Deswegen rät das Ministerium für Infrastruktur Autofahrer nun, sich auf mehrmonatige Verkehrsbehinderungen einzustellen, wie aus einer Mitteilung eines Ministeriumssprechers hervorgeht.

Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an dem gut 2,5 Kilometer langen vierstreifigen Abschnitt zwischen Langenweddingen und dem Knotenpunkt mit der B246a (Richtung Wanzleben), die am Montag, 5. Juni, beginnen sollen. Für knapp zweieinhalb Millionen Euro sollen dort offenbar sämtliche Fahrbahnen erneuert werden. Dann werde der alte Asphalt 16 Zentimeter tief abgefräst und anschließend wieder neu eingebaut, heißt es.

Das Vorhaben ist in drei Bauabschnitte unterteilt:

Ab 5. Juni: Die Arbeiten beginnen an der B 81-Richtungsfahrbahn nach Halberstadt.

Ab 14. August: Dieser Bauabschnitt umfasst die Sanierung der Fahrbahn nach Magdeburg.

Ab 17. Juli bis 8. September: In diesem Abschnitt wird der Bereich der Anschlussstelle B246a auf etwa 700 Metern ertüchtigt.

Während der Arbeiten an der B81 werde der gesamte Verkehr jeweils einspurig auf der Gegenfahrbahn an der Baustelle vorbeigeführt, so die Mitteilung weiter. Für die erforderliche Sperrung der Anschlussstelle zur B246a sei die Kreisstraße K1263 bis zur Anschlussstelle Schwaneberg als Umleitung ausgeschildert.