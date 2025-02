An mehreren Orten in Magdeburg-Buckau laufen gerade Leitungsbauarbeiten. Auch in der Karl-Schmidt-Straße gibt es jetzt wieder eine Sperrung. Wie lange diese andauern soll.

Sperrung in Magdeburg: Diese Bauarbeiten brauchen länger

Blick auf die laufenden Bauarbeiten in der Karl-Schmidt-Straße in Magdeburg-Buckau.

Magdeburg - Seit dieser Woche gibt es am südlichen Ende der Karl-Schmidt-Straße wieder eine Vollsperrung für den Kfz-Verkehr. In der Folge ist eine Durchfahrt in Richtung Sandbreite oder Hettstedter Straße nicht mehr möglich.

Grund für die Sperrung sind Leitungsbauarbeiten der Städtischen Werke Magdeburg (SWM). Im Bereich zwischen dem Umspannwerk Süd und der Elbstraße wird eine alte 110-kV-Leitung erneuert. Dazu werden zunächst Schutzrohre in den Boden eingebracht, die später bezogen werden.

Die Arbeiten im Bereich der Karl-Schmidt-Straße sind Teil des ersten Bauabschnitts. Eigentlich sollten diese bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen werden. Doch das klappte nicht.

Schwierige Bodenverhältnisse

Aufgrund schwieriger vorgefundener Bodenverhältnisse seien die Tiefbauarbeiten nicht so vorangekommen wie geplant, so Cornelia Kolberg, Pressesprecherin der SWM auf Volksstimme-Anfrage.

Die Arbeiten würden deshalb nun fortgesetzt. „Es müssen noch circa 40 Meter gebaut werden.“ Abhängig von der Witterung soll die Sperrung voraussichtlich bis Ende Februar/Anfang März andauern.

Seit dem 27. Januar gibt es wegen der Leitungsbauarbeiten zudem eine Vollsperrung in der Neuen Straße am Übergang zur Schönebecker Straße. Diese Arbeiten sollen in den kommenden Monaten noch weiter durch die Straße wandern, ein Abschluss ist für August vorgesehen.

Blick auf die Sperrung in der Neuen Straße in Magdeburg-Buckau. Foto: Konstantin Kraft

Auf einer Grünfläche vor dem Netto-Einkaufsmarkt - gleich gegenüber der Neuen Straße - stehen derzeit ebenfalls Bauzäune. Hier wird eine Unterquerung der Schönebecker Straße mit dem Leitungsbau vorbereitet. Eine Sperrung der Hauptverkehrsstraße ist derweil nicht vorgesehen.

Und auch im Bereich Sülzeberg sowie am Elberadweg sind derzeit Bauarbeiten zu beobachten. Diese stehen ebenso im Zusammenhang mit der Erneuerung der Stromleitung.