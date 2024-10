Trotz Kritik: Diese Spielplätze in Magdeburg bleiben weiterhin für Kinder geschlossen

Der Spielplatz in der Magdeburger Motzstraße ist weiträumig eingezäunt. Das Areal wird derzeit um Hunderte Quadratmeter erweitert.

Magdeburg - Eigentlich sollte der Spielplatz in der Magdeburger Annastraße bereits Ende September wieder freigegeben werden. Doch anstatt freudigem Kinderlachen liegen hier weiterhin nur Baustellengeräusche in der Luft. Nicht etwa, weil auf der Anlage selbst gebaut wird, sondern auf der Straße davor. Die Sperrung des Spielplatzes hatte im Stadtteil für Kritik gesorgt, nachdem zeitgleich im August Bauarbeiten auf dem Spielplatz in der Motzstraße begonnen hatten.