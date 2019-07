Am Zipkeleber See in Magdeburg wird am Sonnabend eine Flak-Granate gesprengt. Die Polizei sperrt den Bereich weitläufig ab. Foto: Ivar Lüthe

In Magdeburg hat ein Fußgänger im Herrenkrug eine Flak-Granate entdeckt. Sie soll am Sonnabend an einem See gesprengt werden.

Anja Guse › Anja Guse ist Jahrgang 1980 und als waschechte Magdeburgerin mit der Volksstimme aufgewachsen. Nach ihrem Studium der Pädagogik, Germanistik und Sportwissenschaft volontierte sie bei der Volksstimme und ist dort seit 2008 als Redakteurin beschäftigt. Seit 2013 ist sie speziell als Online-Redakteurin aktiv.



anja.guse@volksstimme.de ›

Magdeburg l Für den Bereich Zipkeleber See am Stadtrand von Magdeburg besteht am Sonnabend von 12 bis 15 Uhr ein absolutes Betretungsverbot. Grund: Hier soll eine Flak-Granate kontrolliert gesprengt werden. Ein Fußgänger hatte die Granate im Bereich Herrenkrug an einem Gewässer entdeckt, teilte die Polizei auf Volksstimme-Nachfrage mit. Diese wurde am frühen Nachmittag in die Nähe des Zipkeleber Sees und damit weit genug weg von Anwohnern und Passanten gebracht und soll dort gesprengt werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst brachte sie bereits dorthin. Polizisten sperrten den Sprengbereich weiträumig ab. Die Granate sei durch den sinkenden Wasserspiegel an dem Gewässer entdeckt worden. Genauere Informationen gab es gegen Mittag noch nicht. Über NINA, eine Warn-App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, wurde ebenfalls über die anstehende kontrollierte Sprengung am Zipkeleber See informiert.

Von

Schlagwörter zum Thema: Bombenfund Magdeburg | Magdeburg |