Der angehende Erzieher Jan aus Magdeburg trat bei Jeopardy! auf Sat1 gegen zwei weitere Konkurrenten an. So hat sich der gelernte Koch aus Sachsen-Anhalt geschlagen.

Hat er gewonnen? So viel Geld erfragte sich Jan aus Magdeburg bei Jeopardy! auf Sat1

Der angehende Magdeburger Erzieher Jan kämpfte bei Jeopardy! auf Sat verbissen gegen die Konkurrenz. So standen seine Chancen auf den Jackpot. Foto:

Magdeburg - Mit Jeopardy! wagte Sat1 am Montagabend eine Neuauflage des legendären Showklassikers. Der hatte, trotz Kult-Melodie, zwar über die Jahre an Glanz eingebüßt, obwohl Ruth Moschner, die auch moderierte, im Glitzerkleid mit dem Konfettiregen um die Wette glänzte. Doch dafür ging ein Magdeburger Lokalmatador an den Start.

Der gelernte Koch, angehende Erzieher und stolze Gartenbesitzer Jan, der in seiner Vorstellung für eine gerechtere Bezahlung für seinen neuen Berufsstand appellierte, trat im Palmen-Hawaiihemd gegen Marketingleiter Tobias aus Neu-Isenburg und Petra, Leiterin der Udo Lindenbergs "Panik City" aus der "schönsten Stadt Deutschlands" Hamburg, an. Kein leichtes Unterfangen, wie sich herausstellen sollte, als es um bis zu 50.000 Euro Jackpot ging.

Mit U2 und dem Saarland über 1000-Euro-Marke

Bei der "einzigen Show im deutschen Fernsehen", bei der die Kandidaten die Fragen stellten, wie eine daueraufgedrehte Moschner ankündigte, traten die Teilnehmer in drei Dreier-Gruppen gegeneinander an. Dabei kämpfte der Magdeburger verbissen gegen die Konkurrenz aus den alten Bundesländern.

Dabei punktete er vor allem beim Begrifferaten nach Umschreibungen von Kindern, wo er seine ersten 50 Punkte holte. Der bekennende Fan von Horrorfilmen nach der Vorlage Stephen Kings zeigte vor allem in den Kategorien Hot! Hot! Hot! und Dinosaurier ein solides Wissen. Doch erst die Fragen nach der Band U2 und der einstigen Nationalmannschaft des Saarlands hoben ihn über die 1000-Euro-Marke.

Jan aus Magdeburg nicht im Finale bei Jeopardy!

All das reichte jedoch nicht zum Finale. Konkurrent Tobias, der vor allem mit Fragen zum Thema Fußball und Blaulicht punktete, zog schnell an Jan und Petra, die vor allem auf Bekannte Band-Fragen setzte, vorbei. Spätestens dann konnte der Magdeburger den Vorsprung, den sich Tobias bis dahin aufgebaut hatte, nicht mehr einholen.

Der Neu-Isenburger setzte sich auch insgesamt durch und räumte mit 8250 Euro den Hauptgewinn ab.