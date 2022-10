Spielplatz in Magdeburg-Neustadt soll umgestaltet werden

Magdeburg - Der Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM) hat die Ergebnisse der Beteiligung zur Neu- und Umgestaltung des Polarspielplatzes an der Wedringer Straße in Neustadt vorgestellt. Im Rahmen der Veranstaltung im Neustadtladen hatten Vertreter der beteiligten Einrichtungen Gelegenheit zum Austausch über die erfolgte Beteiligung und den aktuellen Stand der Spielplatzplanung, wie die Stadt mitteilt. Darüber hinaus sei über die nächsten Schritte der geplanten Spielplatzsanierung informiert worden.

Für die Beteiligung wurden unterschiedliche Einrichtungen aus dem Quartier rund um den Moritzplatz angefragt. Letztlich hätten junge Menschen aus der Kita „Weltkinderhaus“, dem Hort „Abenteuerwelt“, der Grundschule „Am Umfassungsweg“, der Gemeinschaftsschule „Thomas Müntzer“ sowie des Kinder- und Jugendhauses „Knast“ teilgenommen, zumeist im Alter von 6 bis 11 Jahren sowie ältere Jugendliche, heißt es weiter.

Wünsche der Kinder erfragt

Neben verschiedenen und den Altersgruppen angepassten Methoden wie dem Zeichnen und Basteln seien über den gemeinsamen Austausch mit den Kindern und Jugendlichen positive und negative Aspekte des Spielplatzes zusammengetragen und die zu gestaltende Fläche veranschaulicht worden. Im Abstimmungsverfahren wurden die Wünsche der befragten Gruppen dann unterschiedlich gewichtet.

„Wir freuen uns, durch das umfängliche Beteiligungsverfahren in sehr verschiedenen Einrichtungen eine konkrete Schnittmenge an Wünschen erfragt zu haben“, erklärt Doreen Trautvetter, Spielplatzplanerin beim SFM. „Ein Großteil der Anforderungen werden wir in die Planungen integrieren können und somit eine attraktive Spielfläche nach dem Motto ’Reise um die Welt’ gestalten“, kündigt sie an.

Fragebogen für Eltern

Umgesetzt wurde die Beteiligung im Zeitraum von Juli bis September. Um auch die Bedürfnisse von Eltern oder weiteren Begleitpersonen abzufragen und damit berücksichtigen zu können, wurde durch den SFM ein Elternfragebogen entwickelt. Dieser wurde mit Unterstützung des Projekts „Neustadtmiteinander“ in den Einrichtungen mehrsprachig zur Verfügung gestellt. Als Netzwerk- und Schnittstelle habe auch Quartiersmanagerin Franziska Müller den Prozess von Anfang an begleitet.

Eine Fläche von gut 2600 Quadratmeter steht auf dem Areal hinter dem Gesundheitsamt zur Verfügung. Seit 2009 gibt es dort den Polarspielplatz. Wann die Sanierung beginnen wird, wurde nicht mitgeteilt. Aufgrund des großen Defizits an Spielflächen im Quartier wird zudem ein neuer Spielplatz im Bereich hinter dem Kinder- und Jugendhaus „Knast“ geplant.