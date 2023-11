Karate-Legende aus Japan lehrt in Magdeburg

Sensei Ochi bei dem Training in Magdeburg.

Magdeburg - Der Verein „Hatsuun Jindo“ Karate-Club Magdeburg-Barleben (HKC) richtete ein für ihn besonderes Karateevent aus. Der Chiefinstructor des Deutschen JKA-Karate Bundes (DJKB), Sensei Hideo Ochi, reiste gemeinsam mit dem Nationalcoach Thomas Schulze nach Magdeburg für einen Lehrgang. „Der Mann ist eine lebende Legende“, sagt Lutz Walsleben, der unter anderem für die Pressearbeit des Vereins zuständig ist. Daher sei der Besuch so speziell gewesen. Jedoch war er nicht zum ersten Mal in Magdeburg.

Der über 80-Jährige holte mehrfach die ersten und zweiten Plätze der „All Japan Championships“ und war Europameister sowie Vizeweltmeister. Bundesweites Interesse „Mit einer Rekordteilnehmerzahl von fast 500 Karatekas aus ganz Deutschland und den Nachbarländern, war es für den HKC in mehrfacher Hinsicht eine besondere Herausforderung, diesen Lehrgang durchzuführen.“ Auch Mitglieder des HKC waren bei dem Training dabei. Die Herausforderungen: Die Räumlichkeiten mussten der Masse angemessen, alles rund um das Wohl der Trainer organisiert und die Versorgung der hungrigen Teilnehmer sichergestellt sein. Letzteres sei mit reichlicher Unterstützung helfender Hände möglich gewesen.

Magdeburger legen Prüfungen ab

Für Sensei Ochi und Thomas Schulze sei es eine Marathonaufgabe gewesen, die großen Gruppen zu trainieren. Sowohl in der Ober- als auch in der Unterstufe war die Halle bis auf den letzten Platz gefüllt, wie Walsleben erzählt. „Das tat dem Lernerfolg jedoch keinen Abbruch. Routiniert nahmen die beiden Trainer die Karatekas mit und vermittelten gekonnt ihre Lernziele“, heißt es weiter. Seltene Gelegenheit Nach der letzten Einheit stellten sich rund 50 Personen der Prüfung zum ersten und zweiten Dan. So werden die Meistergrade bezeichnet.

Mehr als 70 Karatekas stellten sich ihrer Kyu-Prüfung, der Graduierungen vor Dan. Alle, die zu einer Prüfung angetreten sind, haben diese auch bestanden. Laut Walsleben sei das nicht immer so. Sensei Ochi nahm persönlich gemeinsam mit Thomas Schulze die Dan-Prüfungen im Dojo des HKC ab. „Viele wollen eine Prüfung bei ihm abnehmen. Das macht er aber gar nicht immer, daher die vielen Besucher aus ganz Deutschland“, erklärt Walsleben.