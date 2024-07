Stadt äußert sich nach Parkärger: Wie Autofahrer in der Brunnerstraße Knöllchen riskieren

Parken in Magdeburg

In der Brunnerstraße werden weiterhin Autos unerlaubterweise halb auf dem Gehweg geparkt.

Magdeburg - Die Diskussionen rund um die angespannte Parksituation in der Brunnersiedlung in Magdeburg reißen nicht ab. Schon fast vier Monate ist es her, dass eine Polizeikontrolle vor Ort für Aufregung sorgte. Anfang April waren von Beamten alle Fahrzeuge dokumentiert worden, die teilweise auf dem Gehweg standen. Einige Tage später erhielten rund 120 Fahrzeughalter einen Bußgeldbescheid über 55 Euro mit dem Vorwurf des rechtswidrigen Parkens. Dies führte vor allem bei den Anwohnern zu Empörung und Unverständnis. Wie darf denn nun geparkt werden?