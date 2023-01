Stadt Magdeburg legt Pläne für Straßenbau vorerst auf Eis

Diesen Weg am Magdeburger Schroteanger will die Stadt als Straße ausbauen.

Magdeburg - Eine Straße durchs Gartenidyll unweit der Schrote? Für die Anwohner in dem betroffenen Gebiet an der Steinbergstraße ein Unding: In der Volksstimme hatten sie ihren Unmut zum Ausdruck gebracht. Keiner von ihnen wünscht den Ausbau des Wegs.