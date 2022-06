Stadtgärtner wollen keine Blumen für Goetheanlage in Magdeburg

Der Magdeburg Stadtgartenbetrieb lehnt Vorstoß für Blühwiesen an der Schrote ab. Er will aber Blühgehölze pflanzen

Magdeburg - Zu den beliebten und traditionsreichen Parks in Magdeburg gehören die Goetheanlagen, die sich entlang der Schrote durch Stadtfeld schlängeln und aufwärts des Gewässers ihre Fortsetzung bis nach Diesdorf finden. Doch der Ruf nach Veränderung hat den Stadtrat erreicht. Denn mit dem Bewusstsein für Artenvielfalt in der Natur wünschen sich viele Menschen blühende Wiesen statt artenarmen Rasen. Doch aus welchen Gründen soll das an der Schrote in Magdeburg nicht gehen? Der Stadtgartenbetrieb gibt Antworten.