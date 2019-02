Simone Rauhut hatte 19 Jahre ihr Büro in der Stadthalle Magdeburg - und lernte dabei die Bauhaus-Architektur schätzen.

Magdeburg l Simone Rauhut arbeitet in Magdeburg für die Messe- und Veranstaltungsgesellschaft MVGM. 19 Jahre hatte sie ihr Büro in der Stadthalle. Zum Thema Bauhaus sagt sie: Hier kann ich atmen, hier habe ich Platz, nichts ist hier zu viel. So fühle ich, wenn ich in Bauhaus-Gebäuden bin. Das Funktionale, Reduzierte, Zeitlose. Das Schöne. Das ist für mich Bauhaus.

Als ich 1987 beim damaligen Kulturpark Rotehorn in der Öffentlichkeitsarbeit anfing und die Stadthalle mein Arbeitsplatz wurde, war es noch anders. Ich liebte Konzerte. Die Stadthalle war für mich nur ein altes großes Gebäude.

Das änderte sich nach der Wende, als ich die Richtlinien für unseren neuen Unternehmensauftritt mitgestalten durfte. Ich begann, mich mit der Stadthalle auseinanderzusetzen. Und da verwandelte sich das Gebäude plötzlich. Es bekam eine Bedeutung. Mir wurde bewusst, welche Ideen in diesem monumentalen Haus stecken, das es als Haus für die Bevölkerung mit einer zeitlosen Ästhetik gebaut wurde. In diesen Jahren habe ich mich ins Bauhaus verliebt. Leider gingen viele Details nach dem Wiederaufbau in den 60er Jahren verloren.

Stadthalle Magdeburg - ein Bauhausdenkmal Magdeburg (ag) l Die Stadthalle in Magdeburg ist ein Bauhausdenkmal und soll 2020 saniert werden. Eine Bestandsaufnahme im Februar 2018: Die Stadthalle in Magdeburg. Das Bauhausdenkmal soll 2020 saniert werden. Foto: Anja Guse



Hier können die Tontechniker in der Stadthalle Magdeburg Platz nehmen. Foto: Anja Guse



Blick von einem Balkon der Stadthalle in Magdeburg Richtung Elbe. Im Hintergrund ist die Sternbrü...



Der Klubraum in der Stadthalle Magdeburg. Hier speisen die Künstler. Foto: Anja Guse



DDR-Charme: Eine Künstlergarderobe in der Stadthalle Magdeburg. Foto: Anja Guse



Blick von einer Zwischendecke in den Saal der Stadthalle Magdeburg. Foto: Anja Guse



Auf dem Dachboden der Stadthalle Magdeburg. Foto: Anja Guse



Ein Lichtband in der Stadthalle Magdeburg. Foto: Anja Guse



Die Lichtbänder der Stadthalle Magdeburg in einem Treppenaufgang. Foto: Anja Guse



Eine -nicht mehr ganz neue - Uhr in der Stadthalle Magdeburg. Foto: Anja Guse



Hinter den Kulissen in der Stadthalle Magdeburg. Foto: Anja Guse



Die Garderoben in der Stadthalle Magdeburg. Foto: Anja Guse



Hinter den Kulissen in der Stadthalle Magdeburg. Foto: Anja Guse



Der Raum für die Lichttechniker wird kaum noch genutzt. Foto: Anja Guse



Eine Lampe in der Stadthalle Magdeburg. Foto: Anja Guse



Sieht aus wie ein Flaschenöffner, ist aber ein Ganglicht. Foto: Anja Guse



Der große Saal in der Stadthalle Magdeburg. Foto: Anja Guse



Lichttraube in der Stadthalle Magdeburg. Ist eine Glühbirne kaputt, wird die gesamte Lampe h...



Blick von der Bühne in den Saal der Stadthalle Magdeburg. Foto: Anja Guse



Vor dem Bühnensaal in der Stadthalle Magdeburg.. Foto: Anja Guse



Der Lieferanteneingang der Stadthalle Magdeburg. Dieser Bereich wird bei der Sanierung abgerissen...



Eingänge zum großen Saal in der Stadthalle Magdeburg. Foto: Anja Guse



Spiegel vor der Garderobe in der Stadthalle Magdeburg. Foto: Anja Guse



Der Blüthner-Saal in der Stadthalle Magdeburg. Foto: Anja Guse



Die Decke im Blüthner-Saal in der Stadthalle Magdeburg. Foto: Anja Guse



Der Haupteingang zur Stadthalle Magdeburg. Foto: Anja Guse



Die Stadthalle in Magdeburg. Foto: Anja Guse



Die Stadthalle in Magdeburg. Foto: Anja Guse



Die Stadthalle in Magdeburg. Das Bauhausdenkmal soll 2020 saniert werden. Foto: Anja Guse



Vor der Stadthalle in Magdeburg. Foto: Anja Guse



Der Anbau an der Stadthalle Magdeburg soll bei der Sanierung abgerissen werden. Foto: Anja Guse



Seitenansicht der Stadthalle Magdeburg. Foto: Anja Guse



Kasse in der Stadthalle Magdeburg. Foto: Anja Guse



Eine Künstlergarderobe in der Stadthalle Magdeburg. Foto: Anja Guse



Auf dem Balkon der Stadthalle Magdeburg. Foto: Anja Guse



Die Lichtbänder der Stadthalle Magdeburg. Foto: Anja Guse



Berührende Momente erlebte ich viele in der Stadthalle. Da war das Konzert von Meat Loaf 1999, mir liefen die Tränen. Und das Leuchten in den Augen der Architekturstudenten, die oft zu Führungen kamen.

Insgesamt 19 Jahre hatte ich mein Büro in der Stadthalle. Ich hoffe, dass sie nach der bald beginnenden Sanierung wieder in ihrer Schönheit und Brillanz zu sehen ist. Und dass sie ein kommunales Bürgerhaus bleibt.