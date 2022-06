Stadtjugendring Magdeburg schlägt Alarm

Bis zu 13.000 Kinder und Jugendliche besuchen jährlich den „Mühlstein“. Der 1994 in Regie des Vereins Spielwagen auf einem 3000 Quadratmeter großen Gelände am Rande von Neu-Olvenstedt gegründete Natur- und Bauspielplatz mit Backofen und Werkstatt sowie Gehegen für Gänse, Hühner, Kaninchen, Ziegen und anderes Getier, ist eine Instanz in Magdeburg. Dem Wunsch nach mehr Personal folgte die Stadt jahrelang nicht. Jetzt bangt der „Mühlstein“ sogar um eine von zwei Stellen zu seinem Betrieb.

Foto: Uli Lücke