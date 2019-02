Besondere Personen repäsentieren Magdeburg nach außen. Jetzt gehören auch die Breakdancer "Da Rookies" zu den Ehrenbotschaftern.

Magdeburg l Die offizielle Urkunde zur Funktion als Ehrenbotschafter der Stadt Magdeburg ist am 21. Februar 2019 an die Breakdancer der Da Rookies vergeben worden. Oberbürgermeister Lutz Trümper sagte: "Als Ehrenbotschafter vertritt man die Stadt nach außen und bei Veranstaltungen." Die Ehrenbotschafter zeigen was sie können, um ein positives Image nach außen zu tragen.

Die Ehrenbotschafterwürde sei aber auch eine Verpflichtung. Die Da Rookies hätten sich einen Namen gemacht mit internationalen Titeln. "Und jetzt wollen sie auch eine Weltmeisterschaft nach Magdeburg holen. Das ist ein sehr guter Ansatz", so Lutz Trümper. Der Titel sei auch als Anerkennung für die Jugendarbeit verliehen worden.

Nils Klebe von den Da Rookies berichtete, dass die Gruppe in diesem Jahr das zwanzigjährige Bestehen feiert. 18 nationale und internationale Titel hat die Truppe geholt, mit Britney Spears und David Garret gemeinsam auf der Bühne gestanden. Und sie hat das Nussknackerprojekt auch außerhalb der Stadt präsentiert. "In diesem Jahr wollen wir damit einen Weltrekord", sagte Klebe. Termin ist der 21. Dezember 2019 in der Getec-Arena. Gezeigt werden soll eine Nussknacker-Liveshow mit Zuschauerrekord. "Wir wollen einen Titel für die Kultur nach Magdeburg holen", so Nils Klebe.